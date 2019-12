VIRASORO Y PONCHO VERDE

La escasez de combustibles va a contramano

La falta de combustibles golpea a Corrientes desde hace varios meses, y sus consecuencias ya se sienten en un mercado que no conoce de otro elemento para mover los vehículos, como el GNC existente en otras provincias.Lo cierto es que en esta realidad, resulta habitual que en las estaciones de servicio se formen largas filas para acceder al preciado elemento. Y es allí donde se registra la mayor cantidad de infractores a las normas de tránsito ya que, en casi todas las estaciones, los automovilistas no registran en absoluto si cumplen o no con las reglas. Solo importa llegar.Y es el caso, por ejemplo, de la expendedora ubicada por avenida Poncho Verde y Armenia, donde es habitual detectar que la fila para ingresar toma dirección por calle Virasoro (continuación de 9 de Julio), en el sentido contrario a la indicación de la flecha de señalización.La situación se torna peligrosa en horas pico, ya que esa calle sirve de descongestión vehicular, tanto de Poncho Verde como de Armenia.Y peor aún. Por allí circulan permanentemente inspectores de tránsito y no reparan en esta flagrante irregularidad. Lamentable realidad, la falta de combustible y la vista gorda de las autoridades.