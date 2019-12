COLECTIVOS SIN PATENTE

La ley es para todos, menos para Ersa

Las leyes que regulan el tránsito en el país establecen la obligatoriedad, por más verdad de Perogrullo que parezca, de circular con la chapa patente, el DNI de los automóviles. Pero al parecer esto no es para todos, ya que algunas unidades del transporte público de pasajeros no tienen la patente respectiva y, casualmente o no, ellas son de la empresa Ersa, con profundos vínculos con las autoridades municipales. Es por caso la del actual responsable del área transporte, Gustavo Larrea, que hasta antes de asumir en el cargo fue el abogado del grupo empresarial.Pero mas allá de los vínculos con las autoridades de control, existe con esta actitud una evidente conducta de prepotencia por parte de los empresarios que, sin medir absolutamente nada, muestran su impunidad ante los impávidos ciudadanos a quienes la ley les cae con todo rigor si no cumplen con la más mínima exigencia.Para Ersa, la ciudad de Corrientes es como un reino aparte, donde forman parte de la corte.