7 POR CIENTO Y 7 POR CIENTO

Colombi anunció nuevo aumento salarial

El incremento se abonará en dos etapas: un 7% de incremento tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre, y el porcentaje restante se liquidará en noviembre. Además, se mejorará $100 al básico docente. De este modo, el salario mínimo de bolsillo de los empleados públicos rondará los $2500, mientras que el haber promedio de un jubilado provincial oscilará los $2700. El gobernador Colombi dió marcha atrás con el asueto por el Día del Maestro, enojado con los gremios docentes que convocaron a un paro. La medida era esperada por los maestros y fue un balde de agua fría en las escuelas,

El conjunto de medidas permitirá elevar a $1.350 el salario básico docente, llevar a $2.550 el mínimo del sector educativo e incrementar un 14% el salario básico del resto de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo, al igual que el valor punto de las fuerzas de seguridad (policías y penitenciarios).



Acompañaron en el anuncio al gobernador, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, el Ministro de Educación, Orlando Macció, los Subsecretarios de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piassentini y Juan Pablo Peloso, respectivamente y el Tesorero General de la Provincia, Jorge Gazzo.



Desde el Gobierno Provincial, se destacó que tras un profundo proceso de recuperación de la estructura salarial, se puede otorgar hoy una medida generalizada para todos los sectores.



Así, entre Diciembre de 2009 y Noviembre de 2011, menos de dos años, el Gobierno Provincial habrá duplicado la inversión en salarios y habrá otorgado, en 23 meses, nueve aumentos salariales incluyendo a absolutamente todos los trabajadores. “Todas las medidas de recomposición salarial han incluido a nuestros jubilados y pensionados”, remarcaron.



Detalle de las medidas



Analizando las proyecciones, de manera que cada una de las medidas sea sustentable en el tiempo y no comprometa el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobernador de la Provincia resolvió:



1. AUMENTAR 14% EL SALARIO BÁSICO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO



- 7% desde el 1 de Septiembre



- 7% desde el 1 de Noviembre



2. AUMENTAR 14% EL VALOR PUNTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (Policías y Penitenciarios)



- 7% desde el 1 de Septiembre



- 7% desde el 1 de Noviembre



3. INCREMENTAR EN $100 EL SALARIO BÁSICO DOCENTE



ELEVÁNDOLO DE $1.250 A $1.350



(A partir de montos que hoy se pagan por fuera del mismo)



- $50 desde el 1 de Septiembre



- $50 desde el 1 de Noviembre



4. AUMENTAR EN $210 EL SALARIO MÍNIMO DOCENTE



ELEVÁNDOLO DE $2.340 A $2.550



- $2.450 desde el 1 de Septiembre



- $2.550 desde el 1 de Noviembre



Inversión inédita para docentes



Durante el acto desarrollado hoy, el gobernador Colombi recordó que a principios de 2011 se acordó con los representantes gremiales del sector docente la incorporación de $300 al Salario Básico para este año, elevándolo de $950 a $1.250; lo cual representaba un aumento del 32%.



“Sin embargo, hemos superado estas expectativas”, apuntó. Con estas medidas, el Gobierno Provincial llevará el Salario Básico Docente a $1.350; consolidando en 2011 una recuperación del 42% en el Básico Docente.



En menos de dos años, se habrá llevado el Salario Básico Docente de $650 a $1.350; es decir, $700 más. En 23 meses de gestión, el Gobierno Provincial acumula una recuperación inédita del Básico Docente superior al 108%.



Además, se habrá elevado el Salario Mínimo Docente de $1.490 a $2.550. Es decir, $1.060 más que representan un aumento del 72% en el Haber Mínimo Docente.



Diferencias Provincia de Corrientes - Nación



En el marco del anuncio, el Gobernador destacó que la Provincia hace un gran esfuerzo para recuperar los salarios de sus trabajadores y recordó que mientras el haber mínimo a nivel nacional fue acordado en $2.300; en la Provincia será de más de $2.450.



De la misma manera, comentó que la jubilación mínima provincial superará los $1.900; mientras que recientemente ANSES elevó la jubilación mínima nacional a sólo $1.434.



Tras estas medidas, el haber mínimo del jubilado docente (maestro de grado) rondará los $2.670; mientras que el de un policía retirado será de $2.900.



Otros conceptos del gobernador



Luego de los anuncios correspondientes en material salarial, el gobernador Ricardo Colombi se prestó a la requisitoria de los medios periodísticos presentes en el Salón Verde. En primer lugar, expresó: “Tal cual el compromiso que habíamos asumido, hoy estamos anunciando una recomposición salarial para toda la administración pública en dos etapas, lo que implica una erogación de la masa salarial de aquí a fin de año de más de 90 millones pesos”.



En dos años, de 175 a 355 millones en sueldos



“Haciendo una comparación de la masa salarial abonada en el mes de diciembre de 2009, cuando asimismo la gestión, que era de 175 millones de pesos, con estos aumentos, en dos años llegamos a 355 millones de pesos, poniendo de relieve que lo hicimos sin incrementar la plantilla de personal. Los aumentos se han trasladado directamente al bolsillo de los trabajadores”, manifestó Colombi.



Incrementos que superan holgadamente

los índices inflacionarios nacionales



Seguidamente explicó que “si tomamos en cuenta la inflación dada a conocer por el gobierno nacional, que según sus cifras da un 0,9%, estaríamos con una inflación anual del orden del 8%, que bien sabemos no es real. En líneas generales, los aumentos que hemos dado para toda la administración superamos esos índices inflacionarios holgadamente, con aumentos que llegan en promedio al orden del 32%”.



Equilibrio en las finanzas



Para el mandatario, esto es lo que “podemos otorgar sin poner en riesgo las finanzas de la provincia y lo importante es que llega a todos los sectores. Podemos llevar adelante estas acciones gracias a un gestión equilibrada y responsable”.



Para Colombi, dicho equilibrio es fundamental en las arcas provinciales, ya que según precisó, “a partir del 1 de enero de 2012 tenemos que empezar a amortizar deudas con la nación, que a grandes rasgos estarían en el orden de los 40 millones de pesos por mes. Sería el gasto a afrontar, excepto que surja alguna nueva refinanciación”.



Diálogo con los gremios



Por su parte, señaló que proseguirá la política de “seguir trabajando en la recuperación del salario, dialogando con los gremios que sean educados, representativos, con quienes se puedan discutir cuestiones sin ningún tipo de agravios personales, sin cuestiones político – partidarias de por medio y que, fundamentalmente, no borren con el codo lo que escriben con la mano”.



El gasto en Educación



“Del presupuesto total de Educación, el 92% se va en salarios. De la masa salarial total, el 57% representa el presupuesto de educativo”, aclaró.



Al límite de lo que establece la Constitución Provincial



Para finalizar, dejó en claro que la provincia está al límite en gastos salariales. “Ya estamos superando el 70% que fija la Constitución, es un gran esfuerzo el que llevamos adelante en este sentido”.