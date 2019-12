PROYECTO EN DIPUTADOS

Proponen otorgar becas a cadetes de policía

El Diputado Omar Raul Yung del Bloque del Panu presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes un Proyecto de Ley que propone asignar a todos los cadetes de la Escuela de Sub Oficiales de la Policía de la Provincia de Corrientes, a partir del segundo año de formación, una remuneración mensual mínima acorde y sujeta a la ley de presupuesto de la Provincia, que permita la continuidad y conclusión de la formación Policial.Esta iniciativa surge con el objetivo que los mismos tengan una beca que les posibilite poder finalizar con los estudios que están realizando, sobre todo en los fundamentos del mencionado proyecto hace hincapié a quienes vienen de puntos distantes de esta capital, imposibilitándole su situación económica a varios de ellos poder concluir estos estudios.También destaca que es importante lograr e incentivar la adaptación de estos ciudadanos al sistema Policial, en virtud de que se están formando policías que van a proteger a otros ciudadanos. Para eso se tiene que trabajar mucho no solo en lo referente a la disciplina, sino en garantizarles un mínimo económico con el objeto de incentivar su continuidad, evitar su deserción solo por esta causal, y lograr la formación de hombres acordes a los tiempos que vivimos para la protección de personas y bienes.Se impulsa por otra arte que con el aporte de cada cadete becario se forme un fondo de administración, con exclusivo destino a gastos en educación, preparación profesional y permanencia de estos en el Instituto y demás gastos que tengan destino directo o hayan sido generados por los Cadetes de la Policía.También propone que aquellos que son del interior provincial tengan el derecho a un pasaje, ida y vuelta sin cargo, al iniciarse el período de vacaciones y finalizar el año escolar, garantizando de esta manera el reencuentro familiar. Así también contemplar y asignarle igual derecho al Cadete que por prescripción médica debe ausentarse a su domicilio para seguir el tratamiento.Los becarios aportarán mensualmente de la beca que perciben, a un Fondo de Administración para afrontar los gastos que demande su educación, preparación profesional y permanencia en el Instituto que no corresponda el suministro al Estado Provincial.