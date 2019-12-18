Cronograma electoral para nuevas autoridades del Colegio

CRONOGRAMA ELECCIONES 2011 PARA AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
1º) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL ------------------------ 29/08/11
2º) COMIENZO DE TAREAS -------------------------------------------------------30/08/11
3º) EXHIBICION DE PADRONES PROVISORIOS ------------ 02/09/11 al 10/09/11
4º) OBS. O IMPUG. AL PADRON ---------------------------------- 02/09/11 al 13/09/11
5º) RESOLUCION DE OBS E IMPUG ----------------- hasta ……………….19/09/11
6º) REMISION PADRON DEFINITIVO DE LA JUNTA AL COLEGIO.. 22/09/11
7º) REGISTRO DE LISTAS ………………………………….hasta ………. 29/09/11
8º) SUBSANACION DE ERRORES y/u OBSERV…………..hasta………. 30/09/11
9º) OFICIALIZACION DE LISTAS hasta ………………………………….03/10/11
10º) PRESENT. DE BOLETAS DE SUFRAGIO …………………… hasta 06/10/11
11º) OFICIALIZACION DE BOLETAS …………………………………….10/10/11
12º) DIA DEL SUFRAGIO …………………………………………………...14/10/11
13º) ESCRUTINIO, CONSAGRACION y COMUNICACIÓN ……………………………………………………….…………………………..14/10/11
15º) TOMA DE POSESION …………………………………………………16/11/11