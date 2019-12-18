Miércoles, 18 de Diciembre 2019 | CORRIENTES
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ELECCIONES
Cronograma electoral para nuevas autoridades del Colegio

El Colegio Público de Abogados de la Primera Circuscripción Judicial pone en conocimiento de los matriculados el cronograma para la elección de Autoridades de la institución que tendrá lugar el 14 de octubre de este año. Los padrones provisorios se exhibirán del 2 al 10 de septiembre. 

 


CRONOGRAMA ELECCIONES 2011 PARA AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
 

1º) CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL ------------------------ 29/08/11
 
2º) COMIENZO DE TAREAS -------------------------------------------------------30/08/11
 
3º) EXHIBICION DE PADRONES PROVISORIOS ------------ 02/09/11 al 10/09/11
 
4º) OBS. O IMPUG. AL PADRON ---------------------------------- 02/09/11 al 13/09/11
 
5º) RESOLUCION DE OBS E IMPUG ----------------- hasta ……………….19/09/11
 
6º) REMISION PADRON DEFINITIVO DE LA JUNTA AL COLEGIO.. 22/09/11
 
7º) REGISTRO DE LISTAS ………………………………….hasta ………. 29/09/11
 
8º) SUBSANACION DE ERRORES y/u OBSERV…………..hasta………. 30/09/11
 
9º) OFICIALIZACION DE LISTAS hasta ………………………………….03/10/11
 
10º) PRESENT. DE BOLETAS DE SUFRAGIO …………………… hasta 06/10/11
 
11º) OFICIALIZACION DE BOLETAS …………………………………….10/10/11
 
12º) DIA DEL SUFRAGIO …………………………………………………...14/10/11
 
13º) ESCRUTINIO, CONSAGRACION y COMUNICACIÓN ……………………………………………………….…………………………..14/10/11
 15º) TOMA DE POSESION …………………………………………………16/11/11
   