OTRA VEZ LOS EXCESOS

Nuevo caso con cadetes de la policía

Una aspirante a cabo de la Policía de Corrientes está internada en el Hospital J. R. Vidal luego de sufrir excesos en el entrenamiento físico al que fue sometida en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Ya había acusado problemas de salud el pasado 21 de agosto, sin embargo, la fajina y los ejercicios menguaron su resistencia física. La chica de apellido Verón ingresó con un cuadro descompensatorio desde el Hospital de Salud Mental por medicamentos que debía ingerir, y que no fue declarada en el ingreso a la policía. Sus familiares no querían que el caso trascendiera y desde la Jefatura no hubo comunicación oficial. Sin embargo, fuentes consultadas por El Sol de Corrientes corroboraron la internación de la mujer. Además los familiares pedirían una investigación y culpables en el caso de que la salud de Verón se deteriore. En principio culpan a los controles médicos de ingreso a la fuerza policial.