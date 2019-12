SIN LLUVIAS

Por la sequía, ya hay alerta en campos correntinos

En tiempos de siembra de alguna producción, y cuando el sector ganadero espera el rebrote de la pastura para garantizar campos productivos en climas extremos, el campo comienza a sentir la falta de lluvias, y a eso se sigue padeciendo la escasez de gasoil. El Subsecretario de la Producción, Cristian Vilas, señaló: “preocupa, la verdad que sí. Estamos bastantes preocupados por la sequía en esta época del año. En otros años ya teníamos más humedad en el perfil del suelo”. Vilas también dio un ejemplo de cual es la siembra que mas siente la falta de agua: “es la fecha en que se siembra el maíz, en algunos lugares puntuales no hay humedad, esperemos que en los próximos diez días llueva”.-



“Es prácticamente general la situación, en Mercedes los productores están muy preocupados por la sequía. Además, la pastura comienza a crecer en este momento hasta el mes de diciembre, y después empieza a bajar un poco el crecimiento por el déficit hídrico y eso no se está dando. En agricultura hay algunas siembras complicadas”, amplió la información Cristian Vilas.-



Habló también de la situación delicada que se vive con el faltante de gasoil y que lleva varios meses: “Con el tema del combustible hay muchos productores que están preocupados porque no consiguen gasoil. La situación es alarmante porque la gente no sabe que cantidad de hectáreas preparar”.-