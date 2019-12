ESCUELAS CERRADAS

El viernes no habrá clases en las escuelas donde se vota



Las escuelas correntinas afectadas a los comicios del domingo próximo no dictarán clases durante toda la jornada del viernes y tampoco el lunes siguiente por la mañana. Así lo dispuso en las últimas horas el Ministerio de Educación de Corrientes a través de la resolución 2292. Con el objetivo de poner a punto los establecimientos educativos sede de las elecciones del 18 de septiembre, dichas instituciones no dictarán clases el viernes previo al acto electoral. La noticia fue confirmada ayer por la cartera educativa provincial que además resaltó que esto fue dispuesto a través de la resolución 2292. Dicha norma indica también que el 16 de septiembre la totalidad de los agentes que cumplen funciones en las escuelas, serán afectados a las tareas de preparación de cuarto oscuro, lo cual deberá ser concluido en el día, quedando a partir de ese momento los establecimientos bajo custodia del comando electoral.