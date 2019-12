TAMBIÉN EMIR YOMA Y OSCAR CAMILIÓN

Carlos Menem fue absuelto en la causa de venta de armas a Ecuador

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 resolvió por mayoría dejar libre al ex Presidente y al resto de los acusados en el juicio por tráfico de material bélico a Croacia y Ecuador. El ex asesor presidencial, Emir Yoma, el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, y Diego Palleros también quedaron en libertad

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 resolvió absolver al ex presidente Carlos Menem y los otros 17 acusados en el juicio por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador en la década de 1990, en la causa iniciada en 2008 y por la que pasaron 383 testigos.

Con la disidencia del juez Gustavo Losada, el tribunal resolvió absolver de culpa y cargo al ex mandatario, para quien el Ministerio Público Fiscal había reclamadouna pena de ocho años de prisión.



Antes de ingresar a Comodoro Py, el riojano había asegurado "tener fe y esperanza". El actual senador nacional, de 81 años de edad, afrontaba un pedido de condena a ocho años de prisión por parte de los fiscales Marcelo Agüero Vera y Mariano Borinsky, quienes lo acusaron de "contrabando agravado".

Fue imputado por la venta de 6500 toneladas de armas y municiones en 1991 y 1995 con destinos declarados a Venezuela y Panamá, pero enviados a Croacia y Ecuador, países que permanecían con conflictos bélicos por problemas limítrofes. En tanto, la Aduana, que actuaba como querellante, había pedido para el ex mandatario una pena de cinco años