POCO AVANCE

Caso Valeria: antes de fin de año empezarían las audiencias

Aunque en un principio se estimaba que las audiencias se inicien en septiembre o principios de octubre, recién se está concluyendo con el ofrecimiento de pruebas de las partes y después de ello se va a fijar el debate por el juicio que investigará la muerte de la periodista Valeria Romero Azar. El abogado de la familia Romero Azar, Dr. Rubén Verón señaló que a pesar de todo es optimista y que cree que las primeras audiencias se van a dar antes de fin de año. El homicidio de la periodista Valeria Rossana Romero Azar (21) tiene como único imputado y detenido a Federico Alderete (24), quien era su novio.El doctor Rubén Verón dio precisiones de la causa que hoy se encuentra en la etapa de ofrecimiento de pruebas: “no se ha fijado fecha de la audiencia publica porque esta de turno la defensa para ofrecer pruebas, ya ofreció el fiscal y después viene la querella. Entonces están dentro de los plazos legales, que son 10 días; por esta razón no se fija fecha de debate por la simple razón que no han concluidos los plazos, el ofrecimiento de prueba. No hay moras” aclaró el letrado quien confirmó que el Dr. Boumpadre estaba preocupado porque estimaban que para Septiembre – Octubre ya se iba a tratar de hacer el juicio oral.“Aparentemente hubo un retraso ajeno al tribunal y se esta concluyendo con el ofrecimiento de pruebas para fijar luego la fecha del debate” explicó.“Yo soy optimista y creo que las primeras audiencias se van a dar antes de fin deAño y no se si va a terminar, van hacer unas cuantas audiencias, hay muchos testigos, lo importante es que comience el juicio oral para resolver esta cuestión” agregóPor otro lado, recalcó que están convencidos que (Alderete) “en esa línea y vamos haber si éxito en lo que nosotros decimos de la culpabilidad, responsabilidad de la persona que esta imputado. Nosotros estamos convencidos”.