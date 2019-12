TRAS EL DOLOR

A beba que recibió un piedrazo deberán reconstruirle parte del rostro

Carlos Bordón es el papá de Luciana, la beba que recibió un piedrazo en la cabeza en el ataque de una patota en el barrio La Olla. El hombre no ocultó el alivio que sienten al tener a la chiquita en su casa, pero admitió que aún queda mucho por hacer. “Hoy estamos un poco mas aliviados. La nena está bien y estable. Gracias a todos los que rezaron por ella. Aun persisten algunos daños colaterales, como que debimos internar a mi suegro porque no pudo aguantar la situación”, recordó







“Estamos viendo si se le reconstruye el hueso que le sacaron con un implante o no, Le van a hacer una multioperación. El jueves tengo turno y a partir de eso vamos a ver que pasos seguimos”, contó el padre de Luciana, Carlos Bordón, luego de confirmarse el alta de la nena que sufrió el ataque de una patota en el barrio La Olla, el 28 de agosto pasado.



“Sabía que había seis detenidos que declararon y que la causa estaba como supuestas lesiones. Todavía no me pude ocupar de lleno del tema. Todavía no tengo abogado y estoy en eso. Desconozco si están o no en libertad los involucrados, por ahora no tengo novedades. Mi hija mas grande está mejor, ayer durmió más tranquila porque ya la vio a Luchi", dijo



Respecto de su esposa, quien había sufrido algunas lesiones en los ojos, expresó que “Mi esposa está mejor, ya se le fue toda la irritación que tenía en los ojos”.-





