FUTURO CERCANO

El boom de la inversión inmobiliaria en Corrientes y Resistencia

Desarrolladores inmobiliarios, empresas e inversores de Chaco y Corrientes comparten negocios ofreciendo nuevas alternativas más rentables en ambas provincias. Hotelería convencional y de apartamentos, edificios de alta gama se suman a las opciones de inversión de un mercado dinámico que ahora genera más productos orientados al consumo residencial del segmento de más altos ingresos.





La especialización de la oferta y la aparición de un mercado regional de alto poder adquisitivo que elige vivir en edificios, al tiempo que inversores que también buscan alternativas de mayor rentabilidad, está teniendo efectos no solo en los nuevos formatos de negocios, sino en la constitución de un verdadero mercado regional. Desarrolladores, administradores de fondos, empresas constructoras e inversores de ambas provincias encaran negocios que van desde el formato tradicional de la venta desde el pozo de unidades convencionales hasta la hotelería de gestión profesional, incluyendo la participación “por metro cuadrado” en un departamento. Los edificios de alta gama comienzan a ser una alternativa para el inversor que también involucra a empresarios de las dos orillas del Paraná.



Es el caso de Torre Vista en Resistencia, una torre de departamentos y semipisos de hasta 150 metros propios y 206 compartidos, construida por la empresa correntina MNS para un fondo administrado por Fidecom, con la comercialización a cargo del Estudio Orcola de Resistencia.



“Este proyecto es un desafío importante dadas las características propias del emprendimiento y los servicios que incluye, por lo que hubo que buscar mercado para un producto de este tipo”, señala gastó Orcola, que confirmó también la venta ya de casi el 80% del edificio de Salta y Donovan,



equipado con gimnasio, pileta climatizada, solarium, salón de usos múltiples y un amplio espacio de esparcimiento, que se espera inaugurar entre mayo y junio de 2012.



“Se nota que hay una competencia que comienza para captar gente que quiere vivir en departamentos, y la gente que compra para vivir compra con servicios, mientras los que van a invertir buscan menos instalaciones para bajar el precio de expensas en los alquileres”, explica Rubén Sinat.



Su constructora Patagonia ya encara el tercer edificio en Corrientes capital y de hecho viene desarrollando en Resistencia edificios con equipamiento integral que encuentran demanda “en familias que quieren seguridad, mantenimiento a cargo de un consorcio, con espacios comunes para quincho y pileta sumando al confort y el esparcimiento”.



Hoteles estrellas



La hotelería está surgiendo como una alternativa rentable para el desarrollo inmobiliario, con proyectos en marcha que aseguran triplicar la rentabilidad anual de un departamento en alquiler.



Empresarios chaqueños como los arquitectos Ricardo y Horacio Andrade preparan en Corrientes un mega proyecto para la construcción a tres cuadras de la nueva costanera sur de un complejo de cuatro torres con 160 departamentos y un apart hotel de 106 habitaciones vinculado, con una inversión total estimada en el orden de los 25 millones de dólares.



El proyecto asegura una amortización de la inversión en cinco años para los módulos del apart hotel que se propondrá en gerenciamiento a una cadena internacional interesada en el desarrollo. “Estamos en conversaciones con Howard Johnson para el gerenciamiento y definiendo el sistema de gestión, que asegure que el inversor solo tenga que verificar el depósito de su renta, que de hecho puede triplicar la renta convencional de un departamento” comentó Horacio Andrade al anticipar a Economía & Negocios el lanzamiento del primero de los tres proyectos de grandes dimensiones que su estudio prepara lanzar este año.



Otro proyecto importante a cargo de JP Construcciones confirma la proyección regional de la empresa con seis edificios en ejecución en Chaco y otros dos en Misiones. “Acabamos de completar formalidades para el inicio de un edificio de 22 pisos y 80 departamentos en Posadas, para el Instituto



Provincial de Loterías y Casinos de Misiones” comenta para confirmar que también se completa el proyecto para una torre de 30 pisos en Resistencia.



En Resistencia y Paso de la Patria



También en materia hotelera se preparan inversiones en Resistencia y de capitales chaqueños y correntinos en Paso de la Patria.



El proyecto del Condo Apart Hotel de 100 habitaciones, que está previsto como complemento de la urbanización La Ribera sobre el río Negro y avenida Sarmiento, completa instancias de habilitación municipal y confirma un inminente inicio de obras. La figura del Condo Hotel permite la inversión



modulada en habitaciones de un complejo que rinden utilidades netas del costo de gerenciamiento que también este desarrollo pretende poner en manos de operadores internacionales.



Otro proyecto que une capitales y empresas de Chaco y Corrientes es el de la construcción de un apart hotel en Paso de la Patria, con obra también a cargo de la constructora correntina MNS. El Apart Hotel El Cairel es desarrollado por un fondo en manos de Echo SRL, a cargo de la estrategia y la gestión inmobiliaria. También con un sistema de inversión parcelado, propondrá la venta de unidades de media manzana con dos y hasta tres departamentos de hasta 110 metros cuadrados y equipados con salones y piscina.



También por metro



Otro modelo de inversión de inminente aparición en el mercado inmobiliario local es el del desarrollo de edificios con la venta parcializada de metros cuadrados. Una fórmula simple permite dividir la rentabilidad de una unidad en alquiler por metro cuadrado y distribuirla proporcionalmente entre los titulares, y del mismo modo en caso de venta.



Se trata de un mecanismo ágil que ya había merecido algún anticipo de intención desde la empresa provincial dedicada a la administración de fondos fiduciarios y se coronaría finalmente de la mano de actores privados. La partición de una unidad de inversión en metros cuadrados permite el acceso del pequeño inversionista a una alternativa segura para mantener el valor de los ahorros.