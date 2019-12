EN CAMPAÑA

Mario Bofill, en campaña, se acordó de "mi amigo" Tato

“Hablé con mi amigo Tato, conversé con él. Me dijo porqué no le dije antes que yo quería participar en política. Y le dije que está pasando un tren despacito, que se llama esperanza, y me voy a subir”, contó Mario Bofill, a horas de lo que será su primer examen político. El cantautor loretano, se recuerda, ya incursionó como funcionario en la Dirección de Cultura de la Municipalidad en la gestión de Raúl Romero Feris, gestión que contó con un apoyo constante que permitió la promoción y gestación de muchas de las propuestas que hoy forman parte de la agenda cultural correntina

“Genero esperanza y por eso no veo la hora de llegar", manifestó Mario Bofill, candidato a Senador Provincial por Compromiso Correntino.,



“La relación que tengo con los otros candidatos es hermosa, pero se tensa con los foquitos prendidos. Tienen compromisos que no son los míos”, dijo Bofill, graficando qué sucede en los estudios de los medios



“Suspendieron varias presentaciones y tengo varios expedientes que van a esperar. Les molesta, y es obvio, y consideraban un acto político mi actuación”, denunció el chamamecero, respecto a la actitud asumida contra él por quienes organizan eventos chamameceros.



“Hay cosas que están bien hechas y vamos a apoyar para que estén mejor. Creo que me van a votar todo. Si van a estar mis boletas, gano. Pero no me asusta la posibilidad que pase lo contrario, porque hay muchas amenazas”, agregó.



“Cuando uno mira como está su gente le duele el corazón”, graficó, y en el mismo tono, agregó: “ando con una ambulancia recogiendo heridos, y me hago el tiempo para atender mis pacientes”, expresó, graficando con humor el proceso que lleva adelante.



“Estamos arañando la segunda senaduría. Desde ya que ganamos”, dijo, con optimismo



“Lo que hago no es nuevo, porque yo con mis canciones tengo que convencer permanentemente a la gente”, agregó.