PROPUESTA NARANJA

Tato: “antes nos demonizaban, y ahora reconocen nuestro protagonismo político”

El principal referente del Partido Nuevo, Raúl Romero Feris, manifestó su pleno optimismo sobre la performance de los naranjas el próximo domingo. “Vamos con boleta propia, la lista 90, dentro de la alianza Eco. Y proponemos a Nora como nuestra candidata, y la gente está contenta con eso”, dijo el exgobernador y exintendente de Corrientes. Cargó contra la campaña del PJ correntino: “prenderse a la pollera de la Presidenta no tiene sentido. Con ese criterio no reclamemos después por el federalismo, o porque se cumplan los derechos de las provincias”

“Hay un escenario propicio para Eco, sin desconocer la fuerza de Cristina Kirchner, y además vemos como se hace la campaña del Justicialismo en Corrientes, y lo que me extraña es que no veo a sus candidatos. Parece como que quieren usar la cara de Cristina. Prenderse a la pollera de la Presidenta no tiene sentido, en una elección provincial”, criticó Tato Romero Feris, tras una intensa jornada de campaña junto a Nora Nazar, su esposa, quien es la principal candidata del PaNu en la alianza electoral de Eco.



Y agregó: “después no reclamemos por federalismo, cuando en la primer elección nacional que hay nos prendemos de cualquier candidato”



“El objetivo del Panu es tener movilizadas sus bases, sus estructuras. La estructura es lo que se debe acomodar, los votos van o vienen. Y al PaNu se acercó gente que se había alejado. Están hablando conmigo, vuelven después de dar vueltas y encuentran en el partido lo que buscaron y no encontraron en otro lado”, manifestó, e informó que ésta noche habrá un nuevo encuentro entre dirigentes capitalinos en el 6to circuito, para delinear acciones de cara al domingo.



Tato negó diferencias entre los socios políticos de Eco, y aclaró que “dentro de la alianza hay modalidades de trabajar y hacer campaña, nosotros hacemos la campaña del PaNu, y la candidata del PaNu es Nora, y a partir de ahí el esfuerzo y el compromiso. Y la boleta nuestra es la 90, con Nora como principal candidata. Esa es nuestra boleta, y la gente está contenta con eso: con tener la boleta del Partido Nuevo en el cuarto oscuro”



Para el líder naranja “el domingo se juegan claramente los nombres de las personas y algunos tienen más llegada a la gente. Encuestas no tenemos, esperamos el domingo para ver que pasa”

“En diputados puede haber una mejor performance de Eco que en senadores, pero en el escenario irrumpe Bofill y eso tal vez generó algún cambio en el esquema político”, dijo, y respecto al cantautor loretano, opinó: “no creo que sea un fenómeno electoral; es un hombre simpático, querido, sincero, le tengo un gran afecto personal, pero esto es diferente a subirse a un escenario y cantar”



Respecto al papel del PaNu, insistió: “estamos participando en la alianza electoral y después veremos cómo funcionan las cosas. Lo digo claramente: esto no es una adhesión a los postulados del Gobierno Provincial. Podemos coincidir en algunas cosas pero también vamos a plantear las diferencias”

Cuando se le preguntó si algún dirigente del PaNu podría acceder al esquema del Gobierno Provincial, Romero Feris dijo: “si llegara a servir para modificar alguna cosa, participaremos, pero sumar gente para que después no tenga posibilidad de decisión, no tendría sentido”



Mirando 2013, evaluó: “aspiramos a gobernar la Provincia. Puede haber candidatos que motiven, que sirvan, de llevar las cosas para adelante”



Tato descartó que, por ahora, haya una alianza de partidos provinciales: “por ahora estamos en un mismo frente, pero no se conversó en un frente de partidos provinciales. No niego la posibilidad, porque tenemos buena relación”.



“De alguna manera hay un reconocimiento al PaNu en cuanto a nuestra participación política. Antes nos demonizaban y muchas cosas que pasaron del 99 hacia delante fueron solo para sacarnos del protagonismo político”, insistió.



Tato recordó que “hace tres años no puedo votar, y ni siquiera participar como quisiera” y en ese sentido consideró: “el año que viene estas cosas se tienen que modificar. Jurídicamente considero que estas cosas deben terminarse”