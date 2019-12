SE DESTAPO EL ALBERTO

"Entre Cristina y Duhalde, yo voto a Cristina"

El candidato presidencial de Compromiso Federal aseguró que, si se viera obligado a elegir entre los dos candidatos peronistas, se inclinaría por la actual mandataria. Por otra parte, criticó al "socialismo sembrador de villas miseria" de Hermes Binner en Santa Fe."La prensa dijo que había que votar a (el candidato del Frente Popular Eduardo) Duhalde y que los otros eran votos inútiles, y ahí fue", abundó Rodríguez Saá, quien se consideró "ninguneado" por los medios de comunicación.En esa línea, sostuvo: "Esa contradicción de poner a (la presidente) Cristina Kirchner o a Duhalde, no sé si no llevó a que Cristina tuviera más votos de los que esperaba. Porque, la verdad -afirmó-, entre Cristina y Duhalde, yo la voto a Cristina".En declaraciones a la prensa, Rodríguez Saá también cuestionó al candidato presidencial del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, y criticó a "este socialismo sembrador de villas miseria". "Yo, sin ser socialista, no tengo villas miseria en San Luis, tengo una agenda abierta muy superior a la del Partido Socialista: eso es lo que yo quiero discutir", agregó.De todos modos, consideró como "interesantísima para la Argentina" la existencia "de una experiencia de un gobierno socialista en una provincia" porque, agregó, "eso se llama diversidad y federalismo".En cuanto a otro de los competidores en las elecciones presidenciales del 23 de octubre, Eduardo Duhalde, el gobernador puntano señaló que "es un señor muy mentiroso" y vaticinó que "esta es su última elección". "No hay que hablar de Duhalde, miremos para adelante: esta que vieron ustedes fue la última elección de Duhalde, no hay más", dijo Rodríguez Saá.El candidato también cuestionó a sus competidores porque "después de la elección (primaria) empezaron todos a decir que no van por la Presidencia, sino que van por Diputados, eso está mal". Por último, señaló: "Nosotros estamos peleando y queremos llegar al balotaje, el Mahatma Gandhi decía que la virtud está en el esfuerzo: hay que hacer todo el esfuerzo".