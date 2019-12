UNA POLEMICA DE 10

Maradona, Batista, Brown y las "cometas"

El director técnico de Al Wasl volvió a disparar fuerte contra algunos de sus ex compañeros, al decir que “Mac Allister vino a ofrecer cometas por jugadores, pero cuando yo agarré la Selección esas cosas se acabaron”.Si hay algo que tiene Diego Armando Maradona en su lengua, no se guarda nada y se expresa sin temor a las consecuencias. En esta nueva oportunidad no fue la excepción y en diálogo con TyC Sports apuntó con dureza hacia algunos de sus ex compañeros y colegas del ambiente.“Desde que agarramos nosotros la Selección se terminaron las cometas, las mismas cometas que todos los periodistas se hicieron los boludos cuando yo dije que Mac Allister vino a ofrecer cometas por jugadores, porque él ya tenía arreglado con el Checho y con Brown si se hacían cargo de la Selección”, expresó el actual entrenador de Al Wasl.Con respecto a su salida del combinado nacional, comentó: “El primero que se siente dolido por no estar en la Selección soy yo, pero el luto ya pasó. Estoy contento en Dubai, estoy recomponiendo mi vida laboral y futbolística. Me tengo mucha confianza para seguir trabajando y demostrar que cuando te dan tiempo se pueden hacer las cosas bien”. Por el momento el certamen local no comenzó y su elenco se prepara con encuentros amistosos.“Si vuelvo ya, tenés que hablar con el 80 por ciento de los jugadores y les tengo que decir en la cara todo lo que tengo ganas y quizás hoy no sean titulares como lo fueron en el campeonato del mundo”, comentó sobre un hipotético regreso a la Selección. Desde el momento en que se fue, el ex jugador admitió que para la Copa América hubiera apelado a un recambio generacional.