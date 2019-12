PREOCUPACION EN LOS BARRIOS

Trataron de raptar a una joven en Corrientes

Una joven, logró escapar ayer por la tarde de un presunto intento de secuestro, cuando aguardaba un colectivo urbano para ir hacia la casa de su suegra. Tras denunciar a la Policía, se implementó un operativo cerrojo, pero no lograron localizar el vehículo, pese a que la víctima suministró todos los datos del móvil y los presuntos secuestradores.

ocurrió alrededor de las 17:30 en inmediaciones de calle Gascón y avenida Independencia, cuando la joven cuya identidad no trascendió, esperaba un colectivo urbano para ir hacia la casa de su suegra con quien tenía una visita prevista.

Cuando llegó a la casa de ésta, agitada y completamente alterada, le contó lo sucedido y llamaron a la Policía.

Cuando un móvil policial llegó hasta la casa ubicada en calle Las Piedras al 4.100, la joven inició su relato.

Ella aguardaba el colectivo y de repente se le acercó un sujeto robusto, que vestía una chomba de color verde. La tomó del brazo y sin mediar palabras intentó meterla por la fuerza a un automóvil Peugeot 205 de color gris.

La mujer logró forcejear con el hombre hasta que logró zafarse y subió al colectivo urbano que justamente había llegado a la parada. Al ver frustrada su intensión, el presunto delincuente subió al automóvil y junto al conductor huyeron a toda velocidad hacia la zona de la rotonda de la Virgen de Itatí.

Siempre según la versión vertida por la joven, tras subir al colectivo, continuó con su viaje hacia la casa de su suegra, donde recién allí llamó a la Policía y contó los pormenores del caso.

Fuentes oficiales indicaron que el vehículo que en primera instancia la mujer habría descripto como un Peugeot 206 gris, dominio colocado BLG-684, podría ser un 205 con las mismas características, según reveló la base de datos que maneja la Policía.

Lo cierto es que tras la denuncia de la joven, la red interna policial transmitió el alerta a todos los móviles que implementaron un operativo cerrojo por toda la ciudad, para tratar de dar con el vehículo, aunque hasta anoche no se había capturado a los presuntos secuestradores.



La víctima alcanzó a subir al colectivo y llegó hasta la casa de su suegra, desde donde llamó a la Policía. Al parecer un reconocido delincuente estaría detrás de esta maniobra. Hay preocupación en la Policía por reiteradas denuncias telefónicas sobre estos hechos.