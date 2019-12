MIERCOLES 21 EN ARANDUROGA

URNE recibe a Los Pumitas

El próximo miércoles 21, desde las 16 horas se disputará un encuentro amistoso entre el seleccionado nacional juvenil de rugby, frente al seleccionado mayor de la Unión de Rugby del Nordeste. Será un test preparatorio para los Pumitas que se ponen a punto para el Campeonato Sudamericano de la categoría, el cual se llevará a cabo en Asunción.

Los entrenadores del Seleccionado Argentino de Menores de 19 años, Bernardo Urdaneta y Emiliano Bergamaschi, confirmaron el plantel de 26 jugadores que disputará el Campeonato Sudamericano de la categoría, el cual se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, entre el domingo 18 y el martes 27 de septiembre. El 21 jugarán en Corrientes un amistoso con el seleccionado Mayor de la URNE, arribarán a la capital correntino este domingo 18.



Los Pumitas comenzarán su participación en la segunda fase del certamen, el sábado 24 del corriente, fecha en la cual hará su debut en el certamen ante el Seleccionado de Chile, en tanto que el martes 27, cerrarán su participación ante Uruguay.



La primera fase del Campeonato Sudamericano comenzará el próximo domingo, 18 de septiembre, en su primera fase, con los partidos que disputarán Chile vs. Paraguay y Uruguay ante Brasil. El miércoles siguiente, 21 del corriente, se enfrentarán los ganadores y los perdedores para determinar los puestos de la primera fase, que clasificará a los equipos ganadores para la siguiente temporada.



Cabe destacar que el Seleccionado Argentino de Menores de 19 años arribará el próximo domingo a la ciudad de Corrientes, donde hará una concentración y jugará un amistoso el miércoles 21, ante el Seleccionado de Noreste, en las instalaciones del club Aranduroga. El jueves 22 de septiembre, Los Pumitas arribarán a la ciudad de Asunción.

PROGRAMA

A continuación se detalla el cronograma de partidos y el plantel convocado para el Sudamericano:

Domingo 18 de septiembre:

P1: Chile vs. Paraguay

P2: Uruguay vs. Brasil



Miércoles 21 de septiembre:

P3: Perdedor P1 vs. Perdedor P2

P4: Ganador P1 vs. Ganador P2

Amistoso en Corrientes

Cancha de Aranduroga: Argentina vs. Noreste



Sábado 24 de septiembre:

P5: Argentina vs. Chile



Martes 27 de septiembre:

P6: Argentina vs. Uruguay



Plantel de Los Pumitas

APELLIDO Y NOMBRE CLUB UNION PUESTO

1 BREX, Juan Ignacio San Cirano URBA Centro

2 BRUNO, Tomás Uru Curé Cordobesa Pilar

3 CAMACHO, Joaquín Buenos Aires C&RC URBA 3° Línea

4 CAPPIELLO, Juan Pucará URBA Centro

5 CASADO, Lautaro Uru Curé Cordobesa 3° Línea

6 CUARANTA, Franco Tala RC Cordobesa Wing

7 DEVOTO, Bruno CASI URBA Centro

8 DIAZ, Matías Teqüé RC Cuyo Pilar

9 EZCURRA, Felipe Hindú Club URBA Medio Scrum

10 GARCIA BOTTA, Santiago Belgrano Athletic URBA Pilar

11 GONZALES, Ramón Lince RC Tucumán Pilar

12 GUILLEMAIN, Juan Cruz Jockey Club Sanjuanina 2° Línea

13 GUTIÉRREZ, Federico Universidad Nacional Sanjuanina 2° Línea

14 IGLESIAS, Santiago Universitario Tucumán Hooker

15 ISA, Facundo Santiago Lawn Tennis Santiagueña 3° Línea

16 KLUBUS, Germán Pucará URBA Medio Scrum

17 LAVANINI, Tomás Hindú Club URBA 2° Línea

18 LEFORT, Germán Tucumán RC Tucumán Hooker

19 MENDOZA, Gonzalo Jockey Club Salta Wing

20 NOGUES, Felipe La Tablada Cordobesa Wing

21 NOVILLO, Juan León Tucumán RC Tucumán Apertura

22 OBERTI, Gaspar Uru Curé Cordobesa 3° Línea

23 POET, Sebastián Atlético del Rosario Rosario Apertura

24 RUIZ, Gonzalo Tala RC Cordobesa Fullback/Wing

25 SEMMARTIN, Gonzalo SIC URBA Fullback

26 URIBURU, Ladislao Jockey Club Salta 3° Línea

Fuente: Prensa UAR y URNE