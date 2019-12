DE INTERES

Registro Civil extiende horario para entregar DNI

Debido a las elecciones legislativas que se realizarán en la provincia de Corrientes el próximo domingo, el Registro Civil extiende su horario habitual de atención. Este jueves y viernes atenderá hasta las 14.30, mientras que el sábado hará lo propio en todas las delegaciones de 8 a 13, y el domingo de 8 a 18. Vale destacar que en los horarios mencionados sólo se puede retirar Documentos Nacionales de Identidad. En la oportunidad, no se realizará trámite de otro tipo, sin excepción alguna.



“Hasta este viernes estamos trabajando en horario extendido; hasta las 14.30, igual que en las elecciones pasadas, poniendo a disposición este horario para que los correntinos puedan venir con tranquilidad a realizar el trámite. El sábado atenderemos en todas las delegaciones del Registro Civil de 8 a 13 horas y el domingo de 8 a 18 horas”, precisó el funcionario en comunicación con Radio Dos



Además, informó que en el transcurso de esta semana se recibieron 2.800 nuevos Documentos que deberán ser entregados antes del domingo. Asimismo, señaló que aquellas personas que realizaron el trámite y aún no recibieron el DNI, pueden averiguar si llegó a Corrientes, o no, ingresando a la página digital www.renaper.gov.ar.



Por último, confirmó que existen demoras en las entregas, pero explicó que son aquellos trámites que se realizaron por la vía papel, no así en los iniciados de manera digital. “Es verdad que los trámites están con algunas demoras de cuatro meses, por lo que ya hicimos el reclamo correspondiente ante el Registro Nacional de las personas.