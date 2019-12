REUNION EN EL CONGRESO

Schoklender: "Madres es una gran caja".

En una reunión que, aunque a puertas cerradas, fue seguida de cerca, Sergio Schoklender dio su versión sobre el manejo de fondos públicos en Madres de Plaza de Mayo a diputados de la oposición. Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Vivienda, el ex apoderado hizo una exposición, respondió preguntas y entregó documentación.

Schoklender hizo una exposición de una hora y media y luego fue interpelado por diputados de la UCR, la Coalición Cívica, el Pro y el FAP. Aseguró, entre otras cosas, que la Fundación se convirtió en una "gran caja" del Estado. Señaló a Hebe de Bonafini como quien decidía el destino de los fondos de la entidad y apuntó a ella al decir que transformó el proyecto Sueños Compartidos en un plan del ministerio de Planificación.

Además, afirmó que un hombre de la SIDE lo habría amenazado con que Aníbal Fernández "va a pinchar la causa" si continúa con sus revelaciones.

El abogado entregó a los legisladores documentación y dos CDs con información. Los diputados decidieron enviar la versión taquigráfica de la reunión a la Justicia, pero señalaron al terminar la reunión, que duró más de cinco horas, que "respetarán el secreto de sumario".

El diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR) dio detalles de la exposición del ex apoderado de Madres. "En un primer momento no dio más información de la que ya había expuesto ante los medios, pero cuando empezó el interrogatorio habló más", se limitó a decir el legislador. Luego, en una conferencia de prensa dio que las manifestaciones del ex apoderado mostraron "que se manejan con absoluto desparpajo los fondos públicos".

Por su parte, la diputada Patricia Bullrich manifestó preocupación por las declaraciones de Schoklender vinculadas a la SIDE. "Los intentos de dormir las causas por cuestiones políticas muestran que los servicios de inteligencia están haciendo una taera ilegal", lanzó.