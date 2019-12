REUNION SEMANAL DEL SENADO

Media sanción a proyecto de energías alternativas

Siete era el mínimo de senadores que se necesitaba para que se concrete la sesión semanal de la Cámara alta provincial. Y ese número de legisladores se reunió para concretar el encuentro parlamentario, algo para destacar ya que la cercanía de las urnas suele derivar, casi siempre, en la caída de las sesiones. Y no fue uno más: se aprobó (y se le dio media sanción) a un proyecto de ley por el que se declara de interés público provincial la generación y el uso de energía alternativa renovable, crea la “Comisión Provincial Asesora para la promoción, fomento y control de la producción de biocombustibles” y el ente público provincial ENCORSA.

La iniciativa, cuya autoría pertenece al radical Noel Breard (bloque Leandro N. Alem), fue avalada por la totalidad de los legisladores presentes quienes, al hacer uso de la palabra, no sólo respaldaron el texto legislativo sino que destacaron la oportunidad de la provincia en cuanto al uso de biocombustibles. Ahora el expediente pasó a Diputados, cuerpo legislativo que deberá estarlo y darle, o no, la media sanción faltante para que se transforme en ley.

El artículo primero del proyecto señala que se declara de interés provincial el uso de fuentes de energías renovables llamada también alternativa, no convencional o no contaminante. El siguiente punto permite la creación de la Empresa Pública Provincial “Energía Correntina Sociedad Anónima” (ENCORSA) que tendrá por objeto, entre otros, encarar el estudio, la explotación, el transporte, la producción, comercialización e industrialización de energías alternativas o blandas mediante la aplicación de fuentes renovables o biocombustibles (el texto hace hincapié en aquellos que tengan origen en la caña de azúcar).

Según la iniciativa, ENCORSA estará integrada por una partida presupuestaria inicial de $40 millones, la que será prevista en el Presupuesto de la Provincia inmediato a la vigencia de la presente.

De acuerdo a lo señalado por el texto legislativo, se designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Energía de la Provincia, que tendrá entre sus funciones la de desarrollar y fortalecer la estructura científico-tecnológica destinada a generar la investigación necesaria para producción y aprovechamiento de las energías alternativas.

“Ojalá este interesante proyecto cuente con un rápido tratamiento y aval de la Cámara de Diputados”, apuntó el senador radical Sergio Flinta (titular del bloque de la fuerza oficialista), al concluir con su exposición

La iniciativa también crea la “Comisión Provincial Asesora para la promoción, fomento y control de la producción de biocombustibles”. También avala la concreción del ente público ENCORSA. El expediente, avalado por unanimidad, pasó a Diputados.