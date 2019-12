FINALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LA NACIÓN

Sigue la escasez de naftas en Corrientes

La Cámara de Expendedores de Corrientes sostiene que la falta del producto no es un problema de logística, sino que las refinerías están trabajando en su pico máximo. Terminó el relevamiento de las estaciones en el interior.El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Corrientes, Carlos Gold, expresó que por más que los inspectores de la Nación tengan el relevamiento hecho de la falta de stock en la provincia “no significa que esto se pueda resolver en el corto tiempo”.Dijo que, “después de haber finalizado el relevamiento de la Nación, no significa que se garantice el abastecimiento de combustible en el corto plazo”.Gold agregó que “en su momento, cuando vinieron los inspectores de Planificación Federal, yo y el director de Comercio de la Provincia, César Barrios, le brindamos toda la información para que sepan el estado de las estaciones de servicio de la capital y el interior”.El empresario manifestó que “las gestiones no diferirán mucho sobre lo que se está pasando en cuanto a la falta de combustible. Entonces, esto no significa que se dé una normalidad en los próximos días o en un corto plazo”.El titular de la Secretaría de Energía de la Nación, Daniel Cameron, estuvo en Corrientes para la inauguración del plenario del Consejo Federal de Electricidad, que se realizó en la capital. Allí, el funcionario señaló que la falta de combustible se debe a un problema de logística debido al crecimiento del parque automotor.Gold subrayó que “no creo que el problema de la falta de combustible sea por un problema de logística, sino porque las petroleras no están refinando más porque están trabajando en su pico máximo, entonces no pueden refinar más . La otra salida es la importación del producto”.“Ahora, en la Confederación Argentina estamos viendo qué pasos o acciones vamos a seguir, para de esta manera buscar presentar una propuesta que pueda traer una solución, cosa que ahora lo vemos muy difícil. Además, el problema no es de una bandera sino es en general, pero por ahí se nota más en YPF, porque tiene los valores más baratos del mercado”.El empresario explicó que le elevarán un pedido a las petroleras para que durante el fin de semana manden los volúmenes adicionales que puedan satisfacer la demanda del domingo, cuando se lleven a cabo las elecciones provinciales, para que no falte combustible en las estaciones de servicio de la provincia. “Vamos a hacer el pedido, esto no significa que manden lo pedido”, aclaró.