A MEDIA MAÑANA

Camau sufragó en el Hogar Escuela

De buen semblante, y acompañado por un grupo de allegados y colaboradores, el intendente Camau Espínola votó, exactamente a las 9.30 horas, en la Mesa 477 de la Escuela Hogar presidente Juan Domingo Perón, y tras cumplir con su deber cívico, habló con la prensa y destacó que disfruta mucho de cada acto eleccionario “porque es la oportunidad que tiene el ciudadano para hacer valer su derecho. A través del voto es cuando expresa lo que siente y lo hace eligiendo a quienes lo representarán en el futuro. El poder elegir es muy importante, y eso hay que respetarlo”, dijo.

El Intendente recalcó que pese al día gris que por momentos presenta alguna que otra llovizna persistente, “los correntinos estamos disfrutando de una nueva fiesta cívica que fortalece a nuestra democracia”, e indicó además que está supervisando todo lo que le compete a la Municipalidad en el marco de la jornada electoral. Además, recordó que el servicio de transporte urbano de pasajeros es gratuito hasta las 20 por lo que los correntinos, pueden utilizarlo no sólo para cumplir con su obligación cívica sino además, para pasear y disfrutar de un día en familia.

Camau adelantó que recorrerá los lugares de votación y que esperará los resultados tranquilo. “Estaré en mi casa, con mi familia en un primer momento y luego en la sede del partido”, dijo y comentó que confía en que los resultados se conocerán temprano para desde allí empezar a realizar el análisis que corresponde”.

El Intendente, ante la pregunta concreta de un periodista, recalcó que no tiene cábalas. “No las tengo para ninguna actividad de mi vida. No las tenía en el deporte, y siempre digo que en todo caso mi única cábala es trabajar y trabajar, no bajar los brazos y así lograr los objetivos trazados”.