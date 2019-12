PANU 16457 - UCR 15.831

El Partido Nuevo pasó a ser la primer fuerza de ECO en la Capital

El negocio político que tejió el gobernador Ricardo Colombi junto al presidente de la UCR Sergio Flinta dio su resultado. El Panu aportó tantos o más votos que la misma escuadra gobernante a la alianza de ECO, superándola, y donde la figura descollante fue Nora Nazar. El 9,92 % para el Panu y el 9,54 % fueron los votos que traccionó la mujer del hombre fuerte naranja, Tato Romero Feris. En senadores se notó el menor perfil en los nuevistas de los candidatos radicales: 9,66 % para la UCR y el 8,72 % aportó el Panu. Un trampolín para que Olga Moralez Hanuch de Nazar pueda aspirar el 23 de Octubre a la concejalía naranja.Los guarismos, a pesar de ser fríos, arrojan lecturas calientes de una jornada donde el calor popular primó por sobre las estructuras, y donde la calidez de la figura emblemática de Nora se impuso a las obras municipales con aporte nacional, y a las acciones de gobierno.Es que la cuota de humanidad que hacía falta ante tanto fárrago electoral la dio Nora, dentro de un esquema tejido con una visión amplia. Un tejido donde hubo que armonizar intereses pero donde también Ricardo Colombi supo valorar y sopesar el nivel de trabajo y perfiles que cada uno de los convocados a la alianza podían aportar. No se equivocó. Su intuición estuvo por encima de los esquemas que le acercaron las consultoras y echó por tierra las aspiraciones de una vetusta dirigencia justicialista de alzarse con el bastión naranja que en el fondo es la Capital.“Cuando Tato y Nora salen a caminar, la gente se transforma, y es como que se identifican fácilmente con ellos”, decía un periodista conocedor de varias lides electorales en una particular ciudad que tiene muy clara memoria de la gestión de Tato, Ruben Casco y Nora Nazar.Todos esas figuras confluyeron en el imaginario de una gran parte del electorado, que prefirió confiar en la bueno conocido, antes que en lo por conocer, sabiendo que también hubo un costado malo al que rechazó tácitamente.Muchas podrán ser las lecturas, y se querrán asociar gestión de gobiernos a las figuras y al resultado, y si bien todo coadyuvó a la proyección de unos y a la caída de otros, aún frenada por algunas de esas gestiones, el corazón de un pueblo sigue latiendo manteniendo viva una llama que quedó encendida en los corazones, no en fríos discursos.Ello marcará de ahora en más un derrotero que es el verdadero espíritu tenaz y de “aguante” que caracteriza al correntino, y que esa pequeña mujer, sufrida en carne propia, supo encarnar.He aquí el comunicado dado a conocer por el PANU: