NACIONAL B

Habrá unos 2 mil hinchas de Rosario contra Boca Unidos

El domingo, a las 11, Boca Unidos recibe a Rosario Central en Huracán Corrientes, y el Coprosede local ya determinó que en el estadio podrán estar hinchas canallas, los cuáles ocuparán la tribuna ubicada hacia la calle Teniente Ibañez. La hinchada de Rosario Central, es una de las consideradas potencialmente violentas en el fútbol argentino, lo cuál deberá extremar los controles de los organismos responsables de ello. Trascendió además, que el Coprosede en las últimas horas intimó a las autoridades de Boca Unidos a colocar matafuegos en las cabinas de transmisión, vitales elementos que hoy no poseen esos lugares.Según se supo, si el domingo no tienen tales instrumentos de seguridad, las cabinas no serán habilitadas