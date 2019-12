SE FUE

Felipe Solá ya no es opositor

Felipe Solá rompió el silencio. Tras la rotunda victoria del oficialismo en las elecciones primarias, el ex presidente del bloque del Peronismo Federal en la Cámara de Diputados dijo que ese espacio ya no tiene sentido y que él dejó de sentirse parte de la oposición.

"Dejé de sentirme parte de la oposición dura, también de la oposición blanda, porque no hay oposición blanda", dijo Solá. "Dejé de sentime parte. Me pasó hace mucho, cuando se murió el [ex] presidente [Néstor] Kirchner. Empecé a ver otra realidad que crecía, paralela, cuando uno tenía una actitud opositora", agregó, en diálogo con Radio 10.

"Yo preparé un bloque. Traté de que fuera unido. Ahora creo que el Peronismo Federal como tal cumplió su misión. Le pusimos «federal» porque las provincias estaban sufriendo un centralismo fuertísimo, económico y político. Ese centralismo ha aflojado", sostuvo.

"Desde que planteamos el Peronismo Federal, el Gobierno tomó decisiones que eran pedidos del Peronismo Federal: la deuda de las provincias, por ejemplo. Hoy no se vive una tensión tan fuerte. Cumplimos un rol", añadió.

Errores. El ex gobernador bonaerense explicó que se mantuvo como presidente del bloque opositor hasta que empezó a ver "que había crecido un fenómeno paralelamente: un fenómeno inclusivo, importante".

"Habíamos visto siempre lo malo del Gobierno y no habíamos visto la parte buena", lanzó. "Nosotros nos enredamos mucho en cuestiones judiciales y mientras tanto el Gobierno hacía lo suyo", agregó.

A futuro. Al ser consultado sobre si es kirchnerista, Solá dijo que es "independiente y de River". Respecto de su vínculo con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Solá dijo que es "un tipo humilde" y que "colaboraría con él, por supuesto".

"Hablo mucho con Daniel [Scioli]. Él viene, yo vivo en una zona rural, baja con el helicóptero y hablamos. Me siento halagado. Hablamos de lo que pasa, de lo que haría él, lo que haría yo.

Al hablar sobre el panorama político para 2015, Solá dijo que Scioli "es una posibilidad" pero que ahora hay "cuatro años en los cuales la Presidenta va a ser Cristina Fernández".