MENSAJES POS ELECTORALES

De Flinta al PJ: “Nos regalaron la cancha”

El senador electo por Encuentro por Corrientes Sergio Flinta afirmó que la performance electoral de la alianza gobernante fue el fruto de varios factores, y uno de los principales que desde el PJ no se hizo nada después del 14 de agosto.“Nos regalaron la cancha” indicó el legislador, que estará por seis años más en el Senado provincial, al explicar que el justicialismo equivocó el mensaje para el 18 de septiembre llevando únicamente consignas nacionales cuando la contienda electoral era de “estricta definición correntina”.Pese a la referencia política, que apunta a la responsabilidad del rival del pasado domingo, el senador amplió los motivos por el cual ECO se alzó con el triunfo:”el mensaje del gobierno fue claro y la ciudadanía optó por una gestión que está haciendo bien las cosas. Quedó en evidencia, además, que los correntinos no quieren conflictos y apoya a quienes tienen responsabilidad en la gestión, como Ricardo Colombi y los intendentes que en su mayoría, coincidieron con nuestra propuesta”.Finalmente remarcó el papel que cumplen los partidos provinciales en la estructura de Encuentro por Corrientes: “hoy no se puede hablar de un gobierno monocolor”. La presencia de las agrupaciones políticas tradicionales correntinas en la alianza gobernante, “le dieron un importante empuje a la propuesta de ECO”.