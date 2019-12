PRESENTACION DE REGATAS

“Queremos ganar la Liga”, dijo Lanari

“Muchas gracias por acompañarnos, como todos los años, y en esta oportunidad especialmente porque iniciamos una temporada con muchas expectativas, con la idea de ponerle la frutilla a la torta”, dijo abriendo la conferencia de prensa el presidente “Fantasma”,“Los socios –continúo-, los simpatizantes, los sponsor públicos y privados, nuestras familias y amigos nos pidieron un esfuerzo más, y fiel a nuestra política, lo hicimos y estamos convencidos que hemos conformado un equipo para estar a la altura de las circunstancias y pelear bien arriba. Queremos ganar la Liga”.Uno de los máximos referentes de la dirigencia, ex presidente, e íntimamente relacionado con la LigaNacional,, a su turno señaló “cuando comenzamos a desandar la Ligadijimos que necesitábamos diez temporadas para consolidar la plaza. Hoy estamos a días de iniciar la octava, y vemos, con suma satisfacción, que no estábamos equivocados y que seguimos por el buen camino”.“La verdad –continúo- que los resultados deportivos nos superaron con los logros internacionales, como la LigaSudamericanay de la reciente Liga de las Américas. Pero no nos olvidemos también que Corrientes, a través de Regatas, fue una vidriera para que la provincia se muestre en todo el continente, y con el mayor de los éxitos”.A su turno el flamante entrenador de Regatas,, dijo que “sabemos y entendemos las expectativas de la gente. La dirigencia ha conformado un gran plantel, y ahora esta en nosotros hacerlo funcionar como equipo. Cada uno en su rol. Alguno aportando minutos, otro defensa y rebotes, otro conducción, y otro goleo. Pero todos en beneficio del equipo. Este es nuestro gran desafío”.Al consultarle como llega el equipo, más teniendo en cuenta la atípica pretemporada que tuvo que afrontar con jugadores en distintos seleccionados nacionales (en el Preolímpico yen el Panamericano) y extranjeros (en el de Paraguay), además de lesionados, Casalánguida fue terminante al señalar que “el equipo esta en plena etapa de construcción”.Sin lugar a dudas, el máximo referente del actual plantel “Fantasma”, es el paraguayo, que se ganó este lugar a fuerza de temperamento y categoría, y por ello el hincha lo adaptó como propio, y al hacer uso de la palabra señaló que “estamos, como todos, con muchas expectativas y muy ilusionados. Pero sabemos también que tenemos que trabajar mucho para alcanzar los objetivos. Hoy el día a día es clave”.Al preguntarle si estaba pensando en el retiro, en medio de bromas de sus compañeros, el popular “paragua”, dijo que “yo se que muchos me quieren retirar (se ríe), pero todavía no. Si bien es cierto que cada día me cuesta más, hoy estoy muy motivado con el grupo y el plantel que se armó. Así que vamos a trabajar muy duro para afrontar un temporada muy difícil”.A su turno, el flamante jugador franquicia “”Fantasma”,, opinó que era desmedido éste rotulo. “Yo creo que es una exageración hablar de jugador franquicia. Yo no vengo con la capa de súper héroe, porque no voy a salvar a nadie. Yo siempre digo acá nos salvamos todos, o nos hundimos todos. Por eso es tan importante el trabajo de equipo”.A la hora de comentar porque se inclinó por Regatas,señaló que “fue una decisión muy difícil para mí. Así que agradezco a la dirigencia de Regatas por la espera, por la paciencia. La verdad que no hubo un motivo por el cuál me decidí en venir, sino que fue una suma de cosas. El hecho que de que soy familiero, la posibilidad de conseguir un club con pretensiones, con un excelente cuerpo técnico, la conformación de un gran plantel”.“Y después claro está –continuó- las referencias de gente sobre el club, en especial de mi compañero de selección y de pieza(por), que finalmente determinaron que tomará la decisión de jugar en Regatas, y la verdad que estoy muy contento con esta oportunidad que me da el club de volver a jugar la LigaNacional”.El que también se animó a tomar el micrófono y dejar sus impresiones fue el estadounidense, que está próximo a jugar su quinta temporada en el “Fantasma”, en donde se convirtió en el goleador absoluto con 2.300 puntos, señalando que “estoy muy contento de seguir en Regatas, en esta ciudad, con estos jugadores. Voy a trabajar para ganar la LigaNacionalcon Regatas, ese es mi objetivo”.El equipo tiene una combinación exacta de experiencia y juventud, como lo señaló, y en representación de los más jóvenes, como, por nombrar algunos,comentó que “ojala que encontremos rápido la química del equipo. Estamos armando un lindo grupo, por lo que considero que el equipo no tardara en aparecer en toda su dimensión. Pero todavía falta mucho, esto recién empieza, por lo que ahora hay que trabajar y apostar al día a día”.