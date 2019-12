MUCHAS DUDAS

Encuentran muerta a una joven en Itatí

Una joven mayor de edad fue encontrada muerta de un disparo en una vivienda de la localidad de Itatí. Lo misterioso del episodio es que en la finca no fue hallada el arma con la cual se ejecutó el disparo.A pesar del estricto secreto de sumario, se pudo saber que el hecho fue comunicado a la comisaría local mediante un llamado telefónico anónimo alrededor de las 12:40. Con este dato, los efectivos de la dependencia policial acudieron en forma inmediata hasta un inmueble ubicado en el barrio 28 Viviendas, más precisamente por calle Juan Fray de Gamarra de aquel lugar distante 73 kilómetros de la capital provincial.

Al llegar encontraron en una de las habitaciones el cuerpo de una muchacha de apellido Ocampo, quien carecía de signos vitales. Por ello dieron aviso al médico forense y de inmediato comenzaron con la pesquisa correspondiente.

A simple vista, y corroborado después por el profesional médico, la víctima presentaba un disparo de arma de fuego en la sien.

Lo particular del caso es que en las cercanías a la mujer no se encontró el arma utilizada para el hecho, lo que no permitió calificar el suceso como “suicidio” y tras lo cual se dio intervención a las autoridades judiciales en turno.

Luego se ordenó el traslado del cadáver hasta el Instituto Médico Forense (IMF) de la ciudad de Corrientes a fin de despejar las dudas y practicarle la autopsia médica legal del caso. El examen también permitirá determinar la data de la muerte y establecer si el cuerpo presentaba algún otro signo de violencia.