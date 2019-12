ANÁLISIS

Para Tato "el PaNu da para mucho más"

Tras las elecciones del pasado 18 de septiembre, Raúl Tato Romero Feris, el máximo referente del Partido Nuevo, repasó la performance naranja del domingo pasado. Reconoció debilidad en el interior y habló sobre las posibilidades reales a futuro. Con respecto a las elecciones del 18 de septiembre señaló: “estamos muy bien, realmente se ha hecho un trabajo excelente. Tuvimos una buena candidata también, eso ayuda mucho. Además la gente trabajó con entusiasmo, con vocación”. “En realidad no estamos conformes porque el partido da para mucho mas", admitió Tato





“El hecho de visitar y de hablar con la gente, que es muy particular del partido, y, sumado a esto, indudablemente el trabajo que hizo Nora legislativamente que es muy silencioso pero fue muy eficiente y efectivo. De ayudar a muchísima gente sin hacer ningún tipo de ruido, sin fotografías y sin esas cosas, ayudando al necesitado, al que tiene problemas de salud y todo eso ayuda porque son las cosas que la gente no encuentra en ambientes oficiales como una solución”, añadió Tato hablando de los puntos altos que posee el partido naranja.-



También hizo una autocrítica de lo que es el partido en el interior y de lo que falta trabajar ahí, dejando como análisis lo siguiente: “Es la asignatura pendiente, hay lugares en el interior que realmente nosotros estamos convencidos de que el partido tiene un techo más alto. El PaNu es el único partido que tiene posibilidades de subir su techo, porque lo tiene alto. Es un partido que no está en el gobierno y metió 30 mil votos, es un partido que no tiene nada para repartir cargos públicos ni nada”.-

Fuente: Radio Dos