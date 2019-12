COLETAZOS DEL 18-S

"Con ésta conducción, es difícil que vuelva al PJ"

Lo dijo el Intendente de Santa Rosa, Juan José Encinas. Luego del veredicto de las urnas, el pasado domingo, el jefe comunal destacó: "el pueblo volvió a respondernos, y cada vez tenemos mayor cantidad de votos”, sostuvo, en referencia a los resultados obtenidos por su sector el domingo pasado con la boleta del Partifo Conservador Popular, “con ella votaremos en octubre”, agregó. “Somos ampliamente la fuerza mas votada en Santa Rosa”, agregó Encinas.

“Estamos muy cerca del Gobierno Provincial. Demasiado cerca. Cuando asumimos fue para trabajar por todo el pueblo de Santa Rosa, y donde nos ofrecen mejores posibilidades para nuestra gente ahí estamos. Tenemos falencias, y es la única manera de ir solucionándolas”, evaluó

“No creo que esta conducción del PJ abra las puertas, lo único que puede solucionar el problema es una intervención partidaria”, dijo Encinas



“A nivel nacional está claro e indeclinable mi apoyo a la gestión de Cristina Fernández y lo seguiré haciendo porque creemos en el proyecto. Aparentemente no llevaríamos candidato a diputado nacional. Entonces dejaríamos en libertad de acción a nuestros simpatizantes, para poner el candidato que mas le guste”, aclaró el intendente Juan José Encinas.

Respecto a su vuelta al PJ, dijo “las posibilidades están, pero creo que es difícil con ésta conducción. Esta conducción no sirve, hay que reemplazarla. Subliminalmente mandé mensajes para producir un acercamiento, pero nadie me llamó y eso hace que no tenga yo la culpa. Es evidente que no tienen interés que yo regrese”