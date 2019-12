CONTRATAQUE FULMINANTE

San Lorenzo le ganó a Vélez en el final 2 a 1

San Lorenzo logró tomar un poco de aire en medio de su crisis, al derrotar hoy sin mayor justicia a Vélez por 2 a 1 y sumar tres puntos de oro que le permiten mejorar su delicada situación en la tabla de los promedios.

Enzo Kalinski y Juan Manuel Salgueiro anotaron los goles para el Ciclón a los 5 y en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo, mientras que Augusto Fernández había puesto en ventaja al equipo de Ricardo Gareca a los 37 de la primera parte en momentos que Véĺez era superior.

Con este resultado, el equipo de Boedo logra rencontrarse con la victoria tras tres derrotas consecutivas frente a Belgrano (0-1), Colón (1-3) y Atlético Rafaela (3-1).

El resultado, impensado por lo hecho en la primera parte, le permite al entrenador Omar Asad recuperar algo de tranquilidad en medio de la convulsión enl a que está inmerso el club.

Es que San Lorenzo había arrancado el torneo lleno de confianza y con la intención de ser uno de las candidatos al título, sin embargo a poco de andar el equipo perdió confianza primero y el respaldo de su gente después como consecuencia de un bajo rendimiento.

Hoy, sin la presencia de su público, San Lorenzo salió a la cancha buscando revancha.

Pese a ello su rendimiento estuvo lejos de exhibir síntomas de recuperación frente a un Vélez que se floreó durante buena parte de esos 45 minutos.

Las actuaciones de Héctor Cantero, las permanentes proyecciones de Emiliano Papa y el trajinar incanzable de Agusto Fernández fueron suficiente para arrinconar a un rival que corría detrás de la pelota sin poder imponer su juego.

Es por eso que no llamó la atención que a los 37 el ahora jugador de la selección abriera el marcador tras un error defensivo de la última linea de San Lorenzo.

En el complemento y con solo 5 minutos de juego, el equipo del Turco alcanzó el empate a través de Kalinski cuando poco había hecho para justificar el gol.

Sin embargo esa contingencia del juego le permitió crecer en su rendimiento gracias al aporte creativo de Leandro Romagnoli, quien empezo a mover los hilos de su equipo.

Vélez, inconscientemente, cedió ante esa ofensiva y perdió el protagonismo que había exhibido en la primera mitad del encuentro.

El partido se hizo entretenido. Barovero le tapó un gol cantado a Cristian Tula y Migliore hizo lo propio con un remate al ángulo del recién ingresado Rescaldini.

Parecía que el empate estaba sellado, aunque Vélez seguía buscando sacar diferencias producto de su vocación ofensiva.

En eso estaba cuando un fulminante contraatque le permitió a Salguiero marcar el gol de la victoria tras ser habilitado por Fabián Cubero y superar el cierre de Sebastián Domínguez y el arquero Barovero.

Los hicnhas de San Lorenzo no lo podian creer, pero el fútbol tiene estas cosas, a veces hace un guiño cuando uno menos lo espera y hoy el agraciado fue San Lorenzo, que hizo poco, pero le sirve para sumar y cambiar el chip en medio de una semana caliente.



Síntesis del partido

Vélez 1 - San Lorenzo 2.

Estadio: Vélez-Arbitro: Carlos Maglio.

Vélez: Barovero; Cubero, Domínguez, Ortíz, Papa; A. Fernández, Canteros, Zapata, Bella; Ramírez y Vuletich. DT: Ricardo Gareca.

San Lorenzo: Migliore; Meza, Tula, Bottinelli, Chaparro; G.

Ramírez, Kalinski, Bazán; Romagnoli; Méndez y Gigliotti. DT: Omar Asad.

Gol en el primer tiempo: 37m A.Fernández (VS).

Goles en el segundo tiempo: 5m Kalinski (SL), 48m Salguiero (SL).

Cambio en el primer tiempo: Pacheco por Chaparro (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 7m González por Méndez (SL), 25m Velázquez por Vella (VS), 27m Salgueiro por Giglioti (SL), 29m Desábato por Cantero (VS), 34m Rescaldani por Buletich (VS).