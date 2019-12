VAZ TORRES A GIORGI

"No se debe confundir inflación con tensión de precios"

"No se debe confundir inflación con tensión de precios, es una simplificación grosera de la realidad y se deben aceptar las cosas tal cual son", dijo el ministro de Hacienda de Corrientes Enrique Vaz Torres, ante las expresiones de la titular de Industria de la Nación en sentido contrario. Sin embargo dijo que " todo lo que llegue a Corrientes y signifique inversión y empleo es bueno, pero es contradictoria la actitud de funcionarios de la Nación de no respetar los canales institucionales, y no corresponde que un ministro de la Nación llegue a la provincia sin tomarla en cuenta", expresó ante el hecho de no haber mantenido la funcionaria ningún contacto con funcionarios provinciales."No se debe confundir inflación con tensión de precios, pues no se están cumpliendo con los cuatro elementos imprtantes para estar mejor: el tipo de cambio, superavit comercial y fiscal, estabilidad del tipo de cambio y control inflacionario, ninguna de esas premisas se está cumpliendo y hay problemas en todos estos ítems" dijo."El tipo de cambio no es competitivo, no se puede sostener de la balanza comercial a favor, hay problemas, no se puede apoyar una propaganda a la oferta sin decir cómo. no me gusto la critica al proyecto Ayuí, el unico problema aca es el empresario propuestoq que quiere invertir, y como no le gusta la cara al gobierno nacional no es bueno el proyecto. A Eurnekian le autorizaron 18 mil hectareas en otra provincia porque es amigo del gobierno nacional". (Radiosudamericana)