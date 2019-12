SESIÓN DE DIPUTADOS

El veto a la Ley de Trasplantados fue rechazado por unanimidad

En la reunión parlamentaria desarrollada en el Rectorado de la UNNE también se convirtió en Ley la “Política Electroenergética” presentada por el Poder Ejecutivo. A la bancada del PJ no le alcanzó “los números” para introducir modificaciones.En el Rectorado de la UNNE sesionó la Cámara de Diputados bajo la presidencia de su titular Pedro Cassani, con un temario trascendente y extensamente debatido previamente. Así se logró el consenso para aprobar por unanimidad el rechazo al Veto de Ley de Trasplantados (es decir, insistir con la Ley aprobada oportunamente) y por una amplia mayoría convertir en Ley la regulación de la “Política Eletroenérgetica” en la provincia de Corrientes a iniciativa del Poder Ejecutivo.Al encuentro asistieron 21 diputados registrándose las ausencias de Manuel Aguirre, Irma Pacayut, Bernardo Quetglas, Angel Rodriguez y Alejandro Sitjá. La asamblea se inició a las 20.15 y finalizó a las 21.40 horas en un marco de total tranquilidad y camaradería.Al momento de tratarse el veto a la Ley de Trasplantados, en representación del bloque de la UCR Alejandra Seward informó al Cuerpo Parlamentario la decisión de acompañar el rechazo al veto, anunciando a la vez, que en las próximas horas ingresará un proyecto de modificación a esta normativa, ya que contradice otras como la Ley Impositiva, por citar un caso. El expediente pasa ahora al Senado.Seguidamente se aprobaron sin modificaciones las siguientes Leyes: de “Pautas Básicas en materia de salud, tendientes a garantizar la atención integral de las personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)” el cual pasó al Ejecutivo para su promulgación; la Ley que dona a la Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de un inmueble de propiedad del estado ubicado en calle Catamarca 1495; y la creación en la Tercera Circunscripción Judicial un Juzgado de Familia y Menores, con asiento en Mercedes.En cuanto a la Ley de Regulación Energética, vale destacar el voto “en contra” de la bancada peronista, entendiendo sus integrantes que es “inconstitucional en varios artículos”. En este sentido se expresaron los diputados Carlos Rubín y María Inés Fagetti.Para la bancada pejotista “se trata de una ley ya existente nunca aplicada”; donde “se suprime concursos”, y crearía “nuevos tributos”. “Además habla de un órgano consultivo, cuando debería ser participativo con opiniones vinculantes”, dijo Rubín entre otros ítems desarrollado.En este aspecto, las diputadas Noemí Cúneo y Alejandra Seward fueron las encargadas de las explicaciones de rigor, indicando que “todo ello, no era así”.El debate culminó cuando el diputado Héctor López puso en evidencia, que el proyecto fue aprobado por la bancada peronista del Senado como revalorizando que no todo el PJ estaba en contra del modelo de política implementado en la Ley que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.Por otra parte todos los proyectos ingresados pasaron a las comisiones pertinentes, y se aprobaron una variedad de Declaraciones.