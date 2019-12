EMPEDRADO

Nolbelto Alkalá, Lado20 y La Chiflada en la 44º Fiesta del Estudiante



Este fin de semana la Perla del Paraná recibirá a estudiantes de toda la provincia y tiene preparado una fiesta inolvidable. Habrá concursos y a la noche actuarán grupos como Lado20, La Chiflada y Nolbelto Alkalá, entre otros.

La 44° Fiesta Provincial de los Estudiantes se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en la ciudad de Empedrado los destalles se dieron a conocer ayer en una conferencia de prensa en el edificio municipal.



La Dirección de Turismo Municipal informó que, junto con fuerzas de seguridad bomberos, policía, Prefectura y el área de salud, se aplicará un plan integral para el cuidado de los visitantes.



Este año en un esfuerzo de la Comuna y pedidos de los jóvenes en una encuesta que se realizó en todos los colegios, la entrada de la Estudiantina será gratuita no así de libre acceso ya que se va a perimetrar por completo el Anfiteatro y realizarán fuertes operativos de control.



Desde muy temprano, mañana viernes actuarán bandas como Lado20, Ataque de Pánico, La Chiflada, entre otros. También está confirmada la presencia de Diego Gutiérrez, ganador de “Talento Argentino”, con su bandoneón que recorrió todo el país.



La noche esperada por los jóvenes será el sábado, ya que se sortea un viaje a Carlos Paz para todo un curso y más de 20 postulantes de toda la provincia competirán por el Reinado de la Fiesta Provincial del Estudiante. Como espectáculo musical estará EL Re Tutu y Nolberto Alkalá, con un despliegue de sonido y pantallas LED de última generación.





