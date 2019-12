ANALISIS POST 18-S

El senador Barrionuevo pide “ampliar la estrategia aliancista” del PJ

Luego del domingo 18, varias voces del PJ local opinaron respecto a la performance electoral. Jorge Barrionuevo, senador provincial, reconoció que “hay que ampliar la estrategia de establecer alianzas electorales”. Para el curuzucuateño “quedó en claro quiénes son parte del proyecto 2013, y quienes no”, en referencia directa a los sectores peronistas que se alejaron de la conducción partidaria y fueron con otras líneas. “Además, nuestro trabajo proselitista no fue convincente. No supimos manifestar nuestro mensaje, ni en la forma ni en la calidad”, dijo el legislador

“Me hubiese gustado ganar, pero no fue una mala elección”, manifestó el doctor Jorge Barrionuevo, quien analizó: “fue una buena elección, que ratificó plenamente la condición de ser el principal partido opositor, y el primer partido de Corrientes. Pero está claro que hay que ampliar nuestra estrategia de establecer alianzas electorales”



“Además quedó claro quiénes son los que participan del proyecto 2013, y quienes no lo hacen. Algunos ya quedaron fuera del proyecto de envergadura”, agregó



“Nuestro trabajo proselitista no fue convincente. No supimos manifestar nuestro mensaje, ni en la forma ni en la calidad. Pero sí hemos mejorado sustancialmente en lugares donde éramos muy débiles, en donde nuestra situación era muy mala. Y en eso el saldo es altamente positivo.No supimos llegar con su mensaje a la ciudadanía. Ahí está la clave, con sinceridad y autocrítica debemos trazarnos nuestra estrategia de trabajo sin perder tiempo en peleas internas”, dijo



Volviendo a la estrategia aliancista comentó que “se tuvo que competir con un Gobernador que siempre fue muy hábil para armar alianzas con otra estratégica política, manejando estructuras de gobierno, puestos de trabajo, y esas cosas pesan a la hora de establecer alianzas electorales. A nosotros nos cuesta mucho dar respuestas a las legales aspiraciones electorales de otras fuerzas”