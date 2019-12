VIOLENCIA DE GENERO

Caso Alcaráz: ex marido de la médica recibiría una durísima pena

Así lo aseguró el abogado Ricardo Sosa, quien defiende los intereses de la médica Andrea Alcaraz, quien el año pasado fue brutalmente agredida en la Guardia del Hospital Juan Pablo II. Sosa explicó que el Fiscal pidió la elevación de la causa a juicio y al agresor le cabría la pena de homicidio en grado de tentativa por el vínculo. El abogado entiende que existen otras calificantes del hecho, otros agravantes que serian introducidos a la causa y agrandarían la pena “esta estará sujeta a la acusación y a la sentencia. Lo que si le puedo garantizar que va a ser una pena dura” remarcó.Se trata del caso de la pediatra Andrea Alcaraz que fue brutalmente atacada a trincherazos por su ex marido Vandecaveye.Ricardo Sosa abogado de la doctora Alcaraz señaló “esto ha quedado en plazo hasta esta mañana, la querella pidió la certificación la defensa no se ha opuesto, lo que calculo que en dos semanas ya estaríamos en el tribunal Oral Nº2 para ver los plazos para juzgarlo el año que viene a Pablo Vandecaveye”.El año que viene recién comenzarían las audiencias orales y publico para juzgar a Vandecaveye. A lo que Sosa entiende que la cámara no tendrá tiempo para llamar a debate este año.“Esto es por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Para diciembre podría estar la citación a juicio con remisión de pruebas. Esto depende de la actividad de las partes, dependerá mucho de la querella y fiscalía”, dijo Sosa que insistió que existen otras calificantes del hecho, hay otras agravantes que podrían complicar a Vandecaveye.“Esto tiene que ver con el hecho en si, hay otros actos preparatorios, la finalidad entendemos que era darle muerte a la doctora, la finalidad era darle muerte. Tenemos muchos testimonios, estamos seguros que con los elementos que tenemos agrandar la agravante” agregó.Sobre la pena, dijo “esta estará sujeta a la acusación y a la sentencia. Lo que si le puedo garantizar que va a ser una pena dura”